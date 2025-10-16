ДБ: "Борисов да отиде във фотостудиото, да застане за снимка под герба и да признае на хората: "Да, Пеевски превзе ГЕРБ"

"Очакваме Борисов да отиде във фотостудиото, да застане под герба, да си направи снимка с Пеевски и да спре да използва личната си трагедия във всеки смисъл да запазва личността на Сарафов като главен прокурор. Борисов честно да погледне хората в очите и да каже: "Да, Пеевски превзе ГЕРБ".

Това коментира съпредседателят на "Да, България" Иво Мирчев по време на брифинг на партията пред журналисти след втория пореден неуспешен опит парламента да заработи, поради липсата на кворум и бойкотът на ГЕРБ към НС и МС. "Решението за бъдещето на властта си зависи от тях - дали се е разпаднало или вървят преговори за реконцисиониране на министерствата. Самият Борисов призна, че министрите са отдадени на концесия и сега се оплаква от това", допълни Божидар Божанов.

Относно липсата на кворум в Народното събрание той обясни, че отговорност депутати да не ходят на работа носят Бойко Борисов и Делян Пеевски. "Пеевски идва в Народното събрание, обикаля коридорите с НСО, говори пред медиите, но не се регистрира – това не е ходене на работа", посочи Мирчев.

НСО и колите

По темата с отпадане на привилегиите за служебно ползване на автомобили и охрана от НСО и изявлението на президентът Румен Радев, че ще използва личния си автомобил, от формацията призоваха всички политици да се откажат от служебните си автомобили и да идват с личните.

Причината за решението на Радев са приетите от Народното събрание промени в дейността на НСО, с които се отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството. На 3 октомври депутатите приеха, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Вносител на законопроекта е Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" и бе одобрен от управляващото мнозинство.

