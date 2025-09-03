Не спряла на знак стоп: 66-годишна катастрофира с електрическа триколка

Жена на 66 години, управлявала електрическа триколка, е пострадала при пътен инцидент в село Загражден. За това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен, цитирани от БТА.

Сигналът е постъпил в полицията вчера в 15:50 часа. Местопроизшествието е посетено от полицейски служители. Извършен е оглед.

Установено е, че инцидентът е станал, когато жената не е спряла на знак стоп и е ускорила движението си по наклонена улица. Блъснала се в правилно движещ се по път с предимство лек автомобил „Сузуки“, управляван от 42-годишен. Жената е паднала на пътното платно и е наранила главата си, допълват от полицията.

Пострадалата жена е настанена за лечение в болница в Плевен, с опасност за живота, с фрактура на единия крак и черепна травма. Тестовете на водача на лекия автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 17. Няма загинали.