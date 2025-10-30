Кашон със злато за Гешев, пликове с пари и заплахи: Любена Петрова свидетелства срещу Пепи Еврото

Бившата съпруга на Петьо Петров–Еврото – Любена Павлова, даде показания по делото срещу него за документна измама в особено големи размери. В съдебната зала тя разказа подробно как през 2020 г. е получила от тогавашната Специализирана прокуратура два кашона със злато, принадлежащи на семейството на бизнесмените Илия и Явор Златанови, и как след това ценностите са били разделени.

Два кашона със злато и монети от прокуратурата

Павлова обясни, че Петров ѝ наредил "да отиде до прокуратурата да вземе нещо". С придружител и шофьор тя пристигнала в сградата, където служител изнесъл на количка два запечатани кашона. На място били и Илия Златанов с адвокати. Кашоните били натоварени в колата и откарани до ресторант "Осемте джуджета", където били Петров и Златанов. Там кашоните били оставени в офиса на Петров.

"След това Златанов си тръгна с единия кашон, а ние с Петьо прибрахме другия у дома. Вътре имаше златни монети", разказа Павлова. По думите ѝ Петров ѝ казал да отдели две купчини – едната пет килограма, другата един килограм. "По-голямата, каза, е за Иван Гешев, а по-малката – за Митко“, заяви тя. На въпрос на съда кой е "Митко", Павлова отговори, че не знае. От думите ѝ стана ясно, че останалото количество у Петров е било около 12 килограма злато.

Според обвинението Петров е използвал осем фалшиви фактури и подправен договор за отговорно пазене, за да получи общо имущество за над 1,3 млн. лв. – 147 златни монети, едно еднокилограмово златно кюлче и 550 000 евро, собственост на семейство Златанови.

"Изамет" и подпис в болница

В показанията си Павлова разказа още, че Илия Златанов се обърнал към Петров за помощ в конфликта със сина си Явор около фирмата "Изамет" - история, придобила известност след разследването на "Антикорупционния фонд", озаглавено "Осемте джуджета". По думите ѝ бащата бил силно озлобен и настоявал да "унищожи сина си". Самият той подписал запис на заповед, с който се задължил да плати 3 млн. лв. на консултантската фирма на Петров и Павлова.

Павлова твърди, че след ареста на Явор Златанов и прехвърлянето на фирмите на подставеното лице на Петров – Кристиан Христов, всичко станало "доброволно". Подписването било извършено в болница "Лозенец", където Явор бил откаран за хемодиализа и подписал под натиск. По-късно Върховният касационен съд окончателно постанови, че завземането на бизнеса на Златанови е било нищожно.

„Всички тогава изглеждаха доволни, а Илия Златанов дори каза: "Този няма ли да умира вече", заяви Павлова в съдебната зала. Тя не успя да обясни убедително защо е присъствала на подписването, след като твърди, че няма юридически познания, а отишла "само за да наглежда логистиката".

Адвокат Цветелина Цветкова, работила в консултантската фирма на Петров и Павлова, потвърди пред съда, че е получила нареждане да отиде до Националната следствена служба, където служител ѝ предал протоколите за изземване на скъпоценностите от Явор Златанов.

Цветкова призна, че не се е замислила дали е редно да получава подобни документи по този начин. Адвокат Минчо Спасов, представляващ сестрата на Явор Златанов – Пролетина, обяви, че ще подаде сигнал за извършено престъпление.

Ролята на Цветкова в случая „Осемте джуджета“ е свързана с факта, че е била пълномощник на Димитър Ламбовски, на когото прокуратурата формално върнала 550 000 евро, иззети от Златанови.

Монетите, открити в дома на Златанов

Друга адвокатка от фирмата на Петров – Магдалена Мончовска, свидетелства по-рано, че е представлявала Илия Златанов при предаването на златните монети. Тя разказа, че след отпуска открила на бюрото си три протокола за изземване, оставени без обяснение. По-късно станало ясно, че са били взети от Цветелина Цветкова.

Мончовска посочи, че е присъствала в прокуратурата при предаването на монетите, което продължило цял ден. По думите ѝ те били натоварени на количка за дела, бутана от прокурор Кирил Пейчинов, и поставени в черен джип, в който чакала Любена Павлова. На мястото бил и Илия Златанов.

Цветкова допълни, че когато отказала да отиде да вземе веществените доказателства без присъствието на Ламбовски, Любена Павлова ѝ заявила, че ще бъде наказана или уволнена. След това адвокатката напуснала, а по-късно самата Павлова отишла да вземе парите лично.

Плик с пари от Ламбовски

Павлова разказа още как предала на Петров плик с пари, който получила от бизнесмена и бивш депутат от НДСВ Димитър Ламбовски – отново пред сградата на Специализираната прокуратура. По думите ѝ Ламбовски лично излязъл и ѝ предал плика, който тя занесла в ресторанта и оставила на Петров.