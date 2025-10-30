Любопитно:

След спецакция: 64 задържани, две разбити бази и хванато голямо количество дрога (СНИМКИ)

От началото на седмицата СДВР провежда спецоперация срещу наркоразпространението. Открити са над 10 кг марихуана, около 4 кг синтетични наркотици и 100 000 лева в тайни помещения на основен дилър. Задържани са 64 лица, част от които наркозависими и няколко дилъра. Разбити са и две съхранителни бази, от които дилърите зареждали наркотичните вещества. След това чрез криптирани групи в Telegram ги разпространявали на територията на цялата страна. Това обясни на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

"Приоритетът на полицията е да се ограничи разпространението на наркотици около училищата. Едната база е именно близо до училище", каза той.

Откритото голямо количество наркотици в една от базите е било подготвено да отиде на пазара. 

Николов посочи, че и другата разкрита наркобаза е "добро попадение". На място са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин.

Снимки: МВР

Седем от задържаните са докладвани на прокуратурата за наркоразпространение. Те са задържани за 72 часа.

Лицето, което се води собственик на една от тайните бази за складиране на наркотици, е известно на полицията за наркоразпространение и няколко кражби.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Наркотици МВР СДВР дрога наркоразпространение дилъри
