Стотици хиляди за център за деца с увреждания, а такъв няма: Роднина обвини Хасърджиев в измама

Председателят на пациентска организация Станимир Хасърджиев, който е момента е в ареста по обвинения за принуда с оръжие и държане на наркотици, и баща му са измамили техни близки за стотици хиляди лева. За това сигнализира Венета Михайлова, която е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Жената има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана. Занимават се с търговия. Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски центъра за деца с увреждания. Решават да го направят в Сливен, оттам е семейството на лекаря. Идеята е тя да финансира, а те да помагат.

Измамна схема

"Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки", обясни Венета Михайлова пред bTV. Венета първо изпраща пари кеш. На името на вуйчо си, бащата на Станимир, изпраща 93 000 долара, с които да купият парцели със земя.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път. За получател е посочила фирма.

"Просто се доверих", казва жената. Показва и документи. От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев.

Минават години, а изграждането на центъра боксува. "Когато започнах да питам за отчет, ето тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години", каза Михайлова. Разказва, че многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му, но без успех. Не знае и какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.