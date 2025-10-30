Окончателно: Стипендии се полагат и на платените студенти, реши ВАС

Студентите платена форма на обучение също имат право да получават стипендии, реши петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Петчленката остави в сила решението на тричленен състав относно студентите платена форма на обучение и правото им на стипендия, съобщиха от пресцентъра на съда. С решението окончателно се отменя разпоредба на Постановление от 26 май 2000 г. на Министерски съвет (МС) за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. Според върховните магистрати с разпоредбата се стеснява приложното поле на закона, а именно като се определя, че стипендии се отпускат само на обучаващите се по държавна поръчка, като е налице противоречие между Закона за висшето образование и Постановлението на МС.

Неравнопоставеност

В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал.2 от Конституцията.

Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план, пише в решението на ВАС.

По силата на Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех, подчертават от съда.