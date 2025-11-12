Не съдът - вече прокуратурата ще решава за ускоряване на разследванията: ПП-ДБ алармира защо това е опасно

С едно гласуване в парламента управляващото мнозинство реши, че вече прокуратурата, а не съдът, ще се произнася по исканията за ускоряване на досъдебното производство. "Така се създават още повече възможности за “дела на трупчета” и “папки в чекмеджета”, които затвърждават прокуратурата като бухалка за неудобните и средство за упражняване на контрол върху поставени на управленски позиции хора", алармира Надежда Йорданова, която е част от ръководството на “Да, България” и е съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ.

Спорните текстове

Припомняме, че парламентът прие на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани с възможността да се иска ускоряване на досъдебно производство. Пострадали (или техните наследници) или ощетени могат да искат такова ускоряване, ако е минала повече от година от образуването на досъдебното производство, но в същото време все още няма лице, привлечено като обвиняемо.

Подобно искане ще се отправя до административния ръководител на съответната прокуратура, който трябва да се произнесе в едномесечен срок. Повторно настояване за ускоряване на разследването може да се прави най-рано 6 месеца след първото произнасяне на прокурора, е записано в новите текстове.

Снимка: БГНЕС

ПП-ДБ: Бавното разследване остава затворено изцяло в прокуратурата

“С това изменение въпросът за бавно провеждане на досъдебното производство остава затворен изцяло в прокуратурата, която ще може да протака съдебни производства до безкрай и сама да контролира себе си, без засегнатите лица да могат да потърсят защита от съда”, заяви Йорданова.

Тя уточни, че управляващото мнозинство е прекроило института за искане на ускоряване на досъдебното производство, когато в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и шест месеца в останалите случаи.

“Изменението бе промушено като “правно-техническа редакция” в зала с изчитане от парламентарната трибуна, без да е проведено обществено обсъждане, без оценка на въздействието, без да е обсъждано нито на първо гласуване в пленарна зала, нито на второ гласуване в Комисията по конституционни и правни въпроси”, алармира тя, цитирана от пресцентъра на "Да, България".

