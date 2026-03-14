774 000 евро обезщетение ще изплати държавата за насилствено отнет апартамент

Обезщетение за близо 774 000 евро бе присъдено на жена заради отнето семейно жилище след 9 септември 1944 г. в центъра на София. Комунистическата власт е иззела апартамента на семейството по политически причини през 1946 г., а то самото е било интернирано в Габрово. След промените през 1989 г. държавата не е съдействала за възстановяването на фамилната собственост.

Ищцата разполага с нотариален акт за собственост на името на починалата й майка и едва през 2013 г. разбира, че в жилището на ъгъла на ул. “Г. С. Раковски“ и бул. “Васил Левски“ живеят други хора, но не успява да получи информация на какво основание го обитават, пише "Медиапул".

В Агенцията по вписванията няма данни за сделки с имота, а като собственик продължава да е вписана единствено майката на ищцата. В кадастъра също няма данни за друг собственик, данъчната служба отказва да открие данъчна партида за имота.

Всички съдебни инстанции първоначално отхвърлят претенциите на ищцата с аргумента, че е загубила правото си на собственост поради изтекла давност в полза на трето лице.

Впоследствие ищцата завежда дело срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) пред Софийския градски съд и го печели. Съдът приема, че държавата не е осигурила възможност тя да получи информация за имота си и да защити правата си върху него, което е нарушение на Конституцията и на Европейската конвенция за правата на човека.

Размерът на имуществените вреди е определен според пазарната стойност на апартамента – 274 400 евро. Към момента лихвите върху тази сума, начислявани от 20 януари 2023 г., възлизат на около 116 000 евро. Съдът присъжда и пълния размер на претендираните неимуществени вреди – 255 000 евро - тъй като жилището е част от семейната история на ищцата, свързано и със страданията на близките ѝ и със спомена за дядо ѝ, загинал при атентата в "Света Неделя". Лихвите върху тази сума възлизат на около 108 000 евро. Отделно съдът присъжда и 20 632 евро разноски за адвокатска защита, пише "Медиапул".

