Недоволство към кмета: Мъж подпалил треви в село Загорци

Въпреки масовите пожари, които обхванаха страната през последните седмици все още има хора, които ги причиняват умишлено. Поредният случай е от село Загорци, община Средец. Там мъж на 59 години е задържан за извършен палеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е от 23 юли 2025 г. Пред разследващите той е направил пълни самопризнания, уточниха от полицията.

Отмъщение

Става въпрос за запалени тревни площи, добавиха от общинската администрация в Средец. Като причина за деянието извършителят е изтъкнал, че е предизвикал пожара поради недоволство към кмета на селото за това, че не е организирано почистването на населеното място от сухата растителност. Затова и решил своеволно с кибрит да запали тревата в близост до дома си, разясниха от общината.

Друго задържане

От Областната дирекция на МВР в Бургас добавиха за БТА, че след пожара, изпепелил постройки и дворове край Българово, също е бил задържан мъж. След полицейски арест за срок от 24 часа той е освободен. Назначена е експертиза, която да установи дали извършваните от него дейности с трактор, са станали причина за пожара, предаде БТА.

