Негодни за консумация: БАБХ възбрани близо половин тон животински продукти

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са възбранени при извършена проверка в месопреработвателно предприятие в град Хасково. Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на страницата си в интернет. В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Хасково е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти. Още: БАБХ е спряла над 277 т храни от трети държави през май

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред. При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта – неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика. Още: Скрити в автобуси, хванати на границата: БАБХ иззе над 2 т животински продукти

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия. БАБХ продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите. Още: Над 1,5 т сирене без документи иззе БАБХ от мандра във Варненско