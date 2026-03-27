Няма опасност за живота на нападнатите с нож в София

Двама германци - мъж и жена на възраст около 60-65 години, и две млади жени, също германски гражданки, са пострадалите при нападенията с нож в центъра на София. Първо са нападнати възрастната двойка в района на метростанция "Стадион Васил Левски". На сигнала, получен в 19:29 часа, са се отзовали две линейки. И двамата пострадали са с прободни рани и са откарани в "Пирогов", съобщи за БНР говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска. Още: След издирване: Задържаха жената, нападнала с нож четирима души в София

Няма опасност за живота на пострадалите

От Спешната болница съобщиха, че няма опасност за живота на пострадалите, но нараняванията им изискват оперативно лечение.

Получен е и втори сигнал - за намушкани с нож две жени на 27-годишна възраст, отново германки, този път на спирката на автобус номер 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". Младите жени, които са с прободни рани, са транспортирани до ВМА. Няма опасност за живота им.

Припомняме, че след издирване жената, намушкала с нож четирима души в центъра на София, е задържана. Тя намушка четирима души с нож в централната част на София - в района на бул. "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви".

