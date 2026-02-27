Неймар със силна заявка за участие в Мондиал 2026

Липсата на голове в последните месеци донесе сериозна вълна от критики към Неймар, но 34-годишният офанзивен футболист отговори по най-добрия начин – с две попадения за Сантос при победата с 2:1 над Васко да Гама в четвъртия кръг на бразилското първенство. Успехът беше първи за тима от началото на сезона и го изкачи до 13-ото място с актив от 4 точки.

Неймар с невероятни два гола за победата над Васко да Гама

Бразилецът не бе отбелязвал от декември насам, а междувременно се възстановяваше след като скъса кръстни връзки и менискус на мач от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Уругвай. Макар че все още не е в оптимална физическа форма, той се надява здравословните проблеми да останат в миналото и да си заслужи място в състава на Бразилия за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Неймар откри резултата в 25-ата минута след асистенция на Мойзес, а в 65-ата отново се разписа за 2:1. Между двата му гола Кауан Барош бе изравнил за гостите в 43-ата минута.

"Миналата седмица всички казаха, че съм най-лошият играч в света. Днес вкарах два гола и това е важното. Но такъв е футболът. Един ден си пенсиониран и те призовават да се оттеглиш от играта, на другия ден ти казват, че мястото ти е на Световното първенство. Това е едва третият ми мач през годината и само втори с пълни 90 минути. В края на мача имах крампи в мускулите, но го приемам като част от процеса", заяви Неймар пред SporTV.

Той не е играл за националния тим от октомври 2023 година заради поредица от тежки контузии. Селекционерът Карло Анчелоти нееднократно подчерта, че за Мондиала ще разчита само на играчи, „които са готови на 100 процента за игра".

