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След катастрофата край Враца: Влаковете вече се движат

11 септември 2026, 9:25 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
След катастрофата край Враца: Влаковете вече се движат

Възстановено движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Още: Влак и камион се сблъскаха на жп прелез

Припомняме, че вчера движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца беше преустановено след катастрофа. Пътнически влак удари вчера следобед тежкотоварен автомобил на железопътен прелез. Няма пострадали при инцидента. Още: Пуснато е движението по АМ “Тракия“, спряно заради подпалил се камион

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Враца ТИР влакова катастрофа възстановено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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