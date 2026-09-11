След катастрофата край Враца: Влаковете вече се движат

Възстановено движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Още: Влак и камион се сблъскаха на жп прелез

Припомняме, че вчера движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца беше преустановено след катастрофа. Пътнически влак удари вчера следобед тежкотоварен автомобил на железопътен прелез. Няма пострадали при инцидента. Още: Пуснато е движението по АМ “Тракия“, спряно заради подпалил се камион