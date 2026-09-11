Къде са потънали милиардите от времето на Орбан? Връщане на заграбеното имущество

"Връщане на заграбеното имущество" - това бе едно от най-важните предизборни обещания на новото унгарско правителство. Премиерът Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“ искат да върнат на държавата средствата, изтекли по съмнителен начин към олигарси, съпартийци или членове на семейството на Орбан, както и към подставени лица по време на управлението на "Фидес". От тях ще бъде потърсена и съдебна отговорност.

Става дума за всеобхватна операция срещу корупцията и именно това очакват много унгарци от новото правителство – отклонените милиарди да бъдат върнати на държавата. Немалко са и тези, които искат „да щракнат белезниците“ и бенефициентите от системата на Орбан да попаднат зад решетките.

Според мнозина наблюдатели успехът или неуспехът на тази операция ще е решаващ за политическото бъдеще на Мадяр и неговата партия. И в това няма нищо чудно, тъй като става дума за гигантски суми, изтекли уж правомерно при Орбан и неговите хора. Мадяр говори за около 60 милиарда евро, но се носят слухове, че сумата може да е три пъти по-голяма.

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Жажда за справедливост и наказание

В общественото съзнание тези суми се свързват с кадрите за невероятния лукс при системата Орбан: семейството на премиера, неговите съпартийци и неговите олигарси, които живеят в луксозни имения, летят с луксозни самолети, плават с луксозни яхти и постоянно печелят от милиардните обществени поръчки.

Естествено обаче става дума за нещо повече: цяла каста от кадри на партията „Фидес“ и от съпартиците на Орбан, както и негови приближени предприемачи, творци, учени или журналисти в продължение на години са се ползвали щедро от обществените поръчки – ако са били лоялни към Орбан.

На другия полюс са обедняването на много унгарци, напускането на младите хора, занемарената обществена инфраструктура, лошото състояние на училищата и болниците, както и огромният бюджетен дефицит в размер на 7,5 процента от БВП. На фона на този контраст жаждата за справедливост и наказание в Унгария е голяма.

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Служба с изключително много пълномощия

Четири месеца след встъпването в длъжност на правителството на Мадяр антикорупционната операция започна и практически. След като в края на юли със закон бе създадена Националната служба за възстановяване и защита на имуществото (НСВЗИ), предстои тя да започне да функционира. Предвижда се да бъде „суперинституция“ с изключително много пълномощия и възможно най-голяма независимост.

Такава служба в Унгария досега не е имало. Приватизацията на общественото и държавното имущество от времената на комунистическата диктатура премина до голяма степен мошенически, както и почти навсякъде в бившия Източен блок. Последствия почти нямаше, а когато Виктор Орбан дойде на власт през 2010 година, даде половинчати обещания да сложи край на корупцията, което бързо се забрави.

Сега би трябвало да е по-различно: НСВЗИ от една страна ще проучва със задна дата – от 2010 година насам - накъде са изтекли обществени средства и как е било управлявано имуществото. От друга страна ще извършва превантивна защита на имуществото и ще следи дали публичните средства и имуществото се използват законно в бъдеще. Службата има както полицейски, така и прокурорски пълномощия, т.е. може да разследва и да повдига обвинения. И ще бъде задължена да се отчита само пред парламента.

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Какво може да се очаква от Ана Унгер?

Преди дни парламентът назначи за ръководителка на новата служба 46-годишната политоложка Ана Унгер. Тя е експертка по политическите системи, институциите в демократичните държави и партийното финансиране и бе избрана за поста сред цели сто кандидати.

Унгер до момента бе почти неизвестна на широката общественост, поради което нейните избор изненада много от наблюдателите. Макар политоложката да се е занимавала в изследванията си и с политическата корупция, тя не е известна експертка по темата, а и не е юристка. Мнозина предполагаха, че постът ще бъде поет именно от юрист.

Представителите на правителството обясниха избора на Унгер с това, че кандидатурата ѝ съдържа широка политическа визия за работата на службата. Самата тя на изслушването в парламента каза, че в Унгария при управлението на Орбан е ставало дума за повече от класическа корупция – по-скоро е царяла феодална система. По думите на Унгер, освен възстановяването на имуществото, трябва детайлно да се разкрие цялата система на неговото отклоняване, за да се попречи на бъдещи такива случаи.

Колко време ще мине до присъдите?

Унгер обаче предизвика полемика с изказването си, че би било „глупаво“ да се вярва, че още в първия шестгодишен мандат на НСВЗИ ще има влезли в сила присъди по големи корупционни дела. Известният блогър и публицист Роберт Пузер написа по този повод, че ако унгарците ще трябва да чакат шест години, докато от грабителите на страната бъде потърсена отговорност, това би довело до провал на правителството на „Тиса“.

Премиерът Мадяр реагира остро на критиките за това, че начело на службата не е поставена юристка. „Никога не сме обещавали, че народът като в кастинг шоу ще гласува кой да оглави службата“, написа той във Фейсбук. Експертите са сметнали Унгер за подходяща.

По думите на политолога Габор Тьорьок процесът на създаването на НСВЗИ показва, че тя ще бъде едновременно „историческа служба“ и „силна политическа институция“. Целта е да се преосмисли миналото. Очакванията на обществеността към партията „Тиса“ са за „основно разчистване на сметки“ със старата система. Правителството би могло да оправдае оказаното му доверие само ако не се създаде впечатлението, че виновниците от стария ред не получават заслуженото.

Източник: Дойче веле