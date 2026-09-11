Новата пътна "мегаструктура": Експерти одобряват промяната, но се опасяват от повторен провал

Министър-председателят Румен Радев обяви създаването на "мегаструктура" и "единен контролен орган" за пътна безопасност. Данните от всички камери на пътя, плюс записите от бодикамерите на полицаите, ще постъпват в този единен център. Правителството обяви създаването на мегаагенция, която да обединява работата на различни структури.

Според експерти по пътна безопасност това е стъпка в правилната посока, но в същото време има огромен риск да се повтори провалът на Държавната агенция "Пътна безопасност".

Възможните рискове

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Диана Русинова, експерт и председател на Европейския център за транспортни политики, коментира идеята контролът да се прехвърли от ДАИ към МВР.

"Това е една промяна, която многократно сме защитавали и сме настоявали да се случи, защото това е единственият модел, по който системата може да се промени. Знаете колко е нисък кредитът на доверие към ДАИ - тя носи основна отговорност за контрола на обществения превоз на пътници и товари, едно звено, при което имаме много жертви и много ранени. Така че една такава нова агенция и обединяването на целия масив от информация може би ще е онова ключово място, на което всички институции ще започнат да си говорят. Нещо, в което се провали Държавната агенция "Пътна безопасност"", категорична е Русинова.

Тя приветства идеята, но е скептично настроена, имайки предвид "провала на Държавната агенция "Пътна безопасност"".

"Реформата от 2019 г, от когато съществува държавната агенция, се провали. Всички виждаме, че имахме един паразит, който за съжаление нищо не направи", добави още Русинова.

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"Най-важното е, че има волята нещо да се случи. Защото в сложното уравнение на пътната безопасност досега не се променяше нищо. Но сега нещо се променя", коментира автомобилният състезател Румен Дунев.

Той адмирира тези действия за създаване на нова структура, но смята, че посоката, в която тя тръгва, не е правилната.

Дунев уточни, че през 2019 г. е имало идея да се създаде единен орган на пътя, който да упражнява контрол, тъй като полицията не може да се справи с всички тези задължения на водачите на пътя.

Според него много хора, които стоят по различни институции, имащи отношение към пътната безопасност, трябва да се преназначат в новата структура и да бъдат изкарани ефективно на пътя. Той е на мнение, че така и корупционният риск би бил минимизиран, защото когато на проверка излязат 10 човека, корупцията става по-трудна.

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"Нарушения се правят, защото контролът е недостатъчен", добави и доц. Зорница Тоткова, Институт за изследване на населението и човека при БАН.

Дунев обяви, че не смята, че настоящите промени ще дадят резултат за година. "Тази мегаструктура е предвидена да започне да функционира през 2027 г. Когато започне да се работи по нея, е добре да се използват тесни специалисти в отделните дисциплини. Ако се прави от чиновници, които никога не са се занимавали с транспорт, много ще е тежко", предупреди той.

Според него първото нещо, което трябва да направи тази агенция, е да изгради чисто нова методика за определяне на реалните причини на всяко едно ПТП.