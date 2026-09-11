Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС: ПП със стрели по един от кандидат-президентите

Илияна Йотова няма право да бъде кандидат за президент, при положение, че е помилвала наркодилър. Това заяви депутатът от ПП Венко Сабрутев пред БНТ. Още: Бивши сътрудници на Държавна сигурност изплуваха сред имената в ИК на Йотова (СПИСЪК)

Той поясни, че в Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев влизат хора, които искат различна, просперираща, справедлива и демократична България. Инициативният комитет на Илияна Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност и е пълен с хора, подкрепящи президент, помилвал наркодилър, посочи Венко Сабрутев.

Според народния представител ГЕРБ е мъртва партия и това е съвсем нормалният ход, когато не могат да издигнат кандидат за президент и вицепрезидент.

Кои са те?

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Сред имената личат добре познати политически фигури, които са изразявали подкрепата си и за Румен Радев, и сега за Илияна Йотова през годините. Най-ярките са тези на президентът Георги Първанов, разкрит като секретен сътрудник "ГОЦЕ" при проверката на президентите през 2007 г. Бившият съветник на президента Радев, сега съветник на финансовия министър Гълъб Донев и преподавател Александър Маринов също е в инициативния комитет на Йотова-Вълчев. Той е разкрит като съдържател на явочна квартира "МАЙСТОРА" от Комисията по досиетата през 2007 г. при проверката на народните представители.

И още:

Боби Бобев - дипломат, бивш посланик в Албания и Косово. Разкрит като агент и секретен сътрудник "АСПАРУХ" и "ДОБРОМИР" през 2010 г. при проверката на дипломатите.

Георги Иванов - първият български космонавт, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "НИКОЛОВ" през 2007 г. при проверката на народните представители.

Георги Марков - историк. Разкрит като секретен сътрудник "РОМАН" през 2011 г. при проверката на Висшата атестационна комисия.

Евгени Манев - генерал-майор от резерва, военен пилот и университетски преподавател. Разкрит като агент "ПОПОВ" през 2012 г. при проверката на ръководните кадри на Военната академия "Георги С. Раковски".

Иван Гранитски - журналист, бивш депутат от БСП, генерален директор на БНТ (1995-1996), издател. Разкрит като агент "ОГНЯН" през 2008 г. при проверката на ръководните лица в БНТ.

Иван Маразов - траколог, министър на културата в правителството на БСП с премиер Жан Виденов. Разкрит като агент "БИБЛИОТЕКАРЯ" през 2008 г. при проверката на министрите.

Иван Токаджиев - художник, , и.д. генерален директор на БНТ (1996-1997), зам.-министър на културата в кабинета Станишев. Разкрит като агент „КОЛЕВ“ през 2008 г. при проверката на министрите.

Иво Хаджимишев - фотограф, журналист. Разкрит като агент "НЕВЕНА" през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в медиите.

Ето и останалите разкрити бивши сътрудници:

Румен Гунински - кмет (БСП) на гр. Правец. Разкрит като агент "ГОЧЕВ" през 2011 г. при проверката на лицата, кандидати за кмет.

Тома Томов - журналист, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент "ТОДОРОВ" през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в електронните медии.

Христо Григоров - председател на Българския червен кръст. Разкрит като секретен сътрудник "ЕЛЕНОВ" през 2012 г. при проверката на ръководните лица в БЧК.

Христо Христов обръща внимание, че организаторите избраха да представят кандидатурата на тандема Йотова-Вълчев на 8 септември, когато се навършват 82 години от началото на съветската окупация на България. Той припомня още, че в Инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент за втори мандат през 2021 г. фигурираха имената на 26 сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

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