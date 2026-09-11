Спорт:

Управляващите сигурни, че Йотова ще спечели президентските избори

11 септември 2026, 8:35 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите сигурни, че Йотова ще спечели президентските избори

„Двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев е безапелационна и ако не на първи тур, то поне на втория да спечели президентските избори“. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев пред БНТ. Двойката Йотова-Вълчев ще има подкрепата на „Прогресивна България“, защото това е надпартийна структура. Още: Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС: ПП със стрели по един от кандидат-президентите

Компроматите на опозицията

Той посочи, че ПБ няма да води кампания с компромати, а ще заложат на собствените кандидати, които са припознати за президент и вицепрезидент.

Белчев се закани, че ще има и конституционни промени, с които да се върнат предишните правомощия на президента за определяне на служебни кабинети. Така управляващите си поставиха за цел премахване на „домовата книга“.

Припомняме, че вече изтече срока на партиите и коалициите да могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25-и октомври. Срокът за инициативните комитети е 14-и септември.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "МЕЧ", "Величие" и "Българска социалистическа партия". А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден – т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи.

Още: Бивши сътрудници на Държавна сигурност изплуваха сред имената в ИК на Йотова (СПИСЪК)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Президентски избори Илияна Йотова Стефан Белчев президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес