Управляващите сигурни, че Йотова ще спечели президентските избори

„Двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев е безапелационна и ако не на първи тур, то поне на втория да спечели президентските избори“. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев пред БНТ. Двойката Йотова-Вълчев ще има подкрепата на „Прогресивна България“, защото това е надпартийна структура. Още: Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС: ПП със стрели по един от кандидат-президентите

Компроматите на опозицията

Той посочи, че ПБ няма да води кампания с компромати, а ще заложат на собствените кандидати, които са припознати за президент и вицепрезидент.

Белчев се закани, че ще има и конституционни промени, с които да се върнат предишните правомощия на президента за определяне на служебни кабинети. Така управляващите си поставиха за цел премахване на „домовата книга“.

Припомняме, че вече изтече срока на партиите и коалициите да могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25-и октомври. Срокът за инициативните комитети е 14-и септември.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "МЕЧ", "Величие" и "Българска социалистическа партия". А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден – т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи.

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