"Не сме тренирали руснаци, украинци говореха на руски": Компанията обясни за скандала с полигона в Габровско

Руски войници са обучавани в България да се бият в Украйна. Това съобщиха британски медии. Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията "Алфа Метал" в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това. Представителят на компанията Венета Арабова коментира случая в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ в тренировъчния център е имало австралийски гражданин, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорели на руски език.

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"Вероятно затова е стигнал до заключението, че тук се обучават руснаци - не мога да кажа. Малко е смешно, честно казано, защото, за да дойдат руски граждани, трябва да им бъдат издадени визи. Реално руски групи не са обучавани тук още от времето на първия локдаун по време на COVID", заяви Арабова.

Оттам посочват, че е възможно да е имало контакти в миналото, но настоящото ръководство не потвърждава твърденията за действащо партньорство.

Според британските журналисти "Алфа Регион" рекламира дейността си в различни държави, включително България. На сайта на руската компания имало и препратки, които според "Телеграф" сочат към сътрудничество с "Алфа Метал".

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Изданието твърди, че е извършил допълнителна проверка на информацията и е открил публикации, в които "Алфа Метал" търси инструктори с опит в британските специални части. Изданието посочва и предполагаеми връзки между българската компания и руската "Алфа Регион", базирана в Санкт Петербург.

В. "Телеграф" съобщава още, че австралийското разузнаване е започнало проверка на получената информация. Очаква се резултатите да бъдат споделени с партньорски служби, сред които британските и американските.