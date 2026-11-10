Областният управител на Ямбол потвърди за десетки загинали при двете верижни катастрофи на АМ "Тракия"

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол на магистрала "Тракия". Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков за БТА. "В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали. Повечето от тях са в тежко състояние", заяви заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници. В момента се установява състоянието на останалите пострадали, които са докарани в лечебното заведение.

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Припомняме, че две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. В инцидентите са участвали около 50 леки и тежкотоварни автомобила.

По разпореждане на министър Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на магистрала „Тракия“ пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут - през п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

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