Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради двете тежки верижни катастрофи на АМ “Тракия“ участък от магистралата между два пътни възела е затворен. Движението и двете посоки е затворено в участъка между пътен възел Зимница и пътен възел Кабиле и се регулира от полицейски служители. Полицията в Сливен отбива движението по АМ “Тракия“ при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път София - Бургас. По неофициални съобщения има жертви и ранени хора и при двете тежки верижни катастрофи, станали тазисутрин на магистралата, в района на пътен възел Зимница - Драганци. Още: Има жертви във верижната катастрофа на "Тракия", включват се и военните

МВР шефове пътуват към мястото

Снимка Надежда Дойчева, Фейсбук

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Както вече бе съобщено, ударили са се десетки автомобили. Полицията в Ямбол уточнява, че сигналът е получен около 07:10 часа - първо за верижно ПТП при км 289 в посока Бургас, а минити по-късно за второ верижно ПТП в платното за движение в посока София. Още: Катастрофите на АМ “Тракия“ са две, в отделни платна Заместник-директорът на МБАЛ Ямбол д-р Валентин Вълчев съобщи, че е създадена нужната организация, включително и звеното за въздушна помощ. Задействана е системата BG-Alert. На снимки, разпространени от шофьори, се виждат микробуси и ТИР-ове, автобуси и много коли. Най-вероятната причина за катастрофите са гъстата мъгла в района. Още: "Най-тежката верижна катастрофа": На "Тракия" има затиснати в колите хора с деца, екипите на нокти заради цистерна с пропан-бутан