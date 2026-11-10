Международната театрална конференция на Европейската театрална конвенция завърши в София с призив за европейска солидарност

Повече от 100 театрални професионалисти от над 30 държави се събраха в Народния театър "Иван Вазов", за да обсъдят свободата на изкуството, изкуствения интелект и бъдещето на европейското сътрудничество. Осем нови театъра се присъединиха към мрежата на Европейската театрална конвенция.

От 5 до 8 ноември 2026 г. Европейската театрална конвенция (ETC) проведе своята Международна театрална конференция в София с домакин Народния театър "Иван Вазов". Четиридневният форум премина под мотото "Точки на пресичане: свобода на изкуството, изкуствен интелект и бъдеще на сътрудничеството в театъра" (Touchpoints: Artistic Freedom, AI & Collaborative Futures in Theatre). Участниците обсъдиха ролята на театрите в условията на политически, технологични и обществени промени, както и значението на човешките връзки и международното сътрудничество.

София отправи послание за солидарност към цяла Европа

Фотограф: Стефан Здравески

Свободата на изкуството и европейската солидарност бяха сред водещите теми на конференцията, която завърши с призив от домакина Васил Василев, директор на Народния театър: "За България и за нашия Народен театър е огромна чест, че успяхме да съберем толкова голяма европейска театрална общност. В свят, който все повече се разделя от стени и страхове, доказахме нещо радикално: че театърът може да се противопостави на изолацията чрез откритост, диалог и солидарност. Нашата отговорност е да дадем глас на онези, които историята е заглушила, и да защитаваме свободата на изкуството срещу всеки опит за цензура. Посланието ми към нашите колеги от цяла Европа е просто: когато се върнете у дома, защитете своя театър."

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Изпълнителният директор на Европейската театрална конвенция Хайди Уайли подчерта необходимостта от конкретни европейски действия в защита на творците и културните институции: "Пренесохме темата за свободата на изкуството от гражданската мобилизация на европейско политическо равнище. Сега наша отговорност е да превърнем тази солидарност в трайна защита за театрите и творците в цяла Европа."

Заместник-председателят на ETC Том Лайк-Бърнс, художествен и генерален директор на Градските театри на Люксембург, акцентира върху значението на международното сътрудничество: "Във време на нарастваща политическа несигурност международните театрални мрежи са по-важни от всякога. Като свързваме театри отвъд националните и езиковите граници, можем да отговаряме на общите предизвикателства, да създаваме нови възможности за сътрудничество и да укрепваме ролята на театъра като пространство за диалог и културен обмен."

Свободата на изкуството: от солидарност към европейски действия

Фотограф: Стефан Здравески

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Дискусията "Публичният театър в променяща се Европа: между идентичността, отговорността и европейското сътрудничество" разгледа предизвикателствата пред публично финансираните театри – политическата намеса, цензурата и финансовата несигурност – както и ролята на международното сътрудничество за укрепване на тяхната независимост.

Участниците бяха приветствани с видеообръщение от Георг Хойслер, директор на дирекция "Култура, творчество и спорт" в Европейската комисия. Встъпителни изказвания направиха Васил Василев, Хайди Уайли и Нела Рил, член на Европейския парламент и председател на Комисията по култура и образование, която се включи чрез видеовръзка.

Модератор на дискусията беше Марина Малени, генерален директор на Театралната организация на Кипър (THOC). В нея участваха Руи Катарину от Националния театър "Дона Мария II" (Португалия), Ирени Мундраки от Националния театър на Гърция, Лота Леквал от Folkteatern Göteborg (Швеция), Зузана Хекел от Divadlo Jána Palárika (Словакия) и Михаел де Кок от Théâtre de Liège (Белгия), който се включи чрез видеовръзка.

Сред акцентите бяха инициативата RESISTANCE NOW: TOGETHER и призивът за създаване на Европейски акт за свобода на изкуствата. Участниците подчертаха необходимостта от устойчиво публично финансиране, международна солидарност и конкретни мерки за защита на творческата независимост.

Фотограф: Стефан Здравески

В програмата беше включена и лекция на българския театрален и филмов режисьор Галин Стоев, посветена на мястото на театъра в променящото се европейско общество.

Изкуственият интелект: човешкото в сърцевината на театъра

Втората основна дискусия – "Как изкуственият интелект променя начина, по който създаваме театър" – разгледа възможностите и предизвикателствата пред сценичните изкуства, свързани с развитието на новите технологии. Във встъпителната си лекция "Да бъдеш или да изглежда, че си" Сара Никол, преподавател в Sciences Po и експерт по нововъзникващи технологии, изследва връзката между театралната илюзия, човешката идентичност и способността на изкуствения интелект да симулира човешко поведение.

В последвалата дискусия участваха Маркус Лобес, директор на Академията за театър и дигиталност в Дортмунд, Пиер Лунгерети от Националния театър на танца "Шайо" в Париж, медийният артист Бирк Шмитхюзен от ArtesMobiles, както и шведският режисьор и артист Джонатан Силен.

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Разговорът обхвана приложението на изкуствения интелект в творческия процес, продукционната дейност и театралната администрация, както и въпросите за авторството, етиката и ролята на творците в технологичните промени. Участниците подчертаха необходимостта театралните професионалисти да подхождат критично и творчески към новите технологии, вместо единствено да се приспособяват към тях.

От диалог към сътрудничество: изграждане на бъдещето на европейския театър

Фотограф: Стефан Здравески

Освен основните дискусионни панели конференцията предложи разнообразни формати за професионален обмен, творчески срещи и развитие на международни партньорства. Тематичните кръгли маси разгледаха свободата на изкуството в условията на политическо недоверие, ролята на театрите като обществени пространства, европейската солидарност и бъдещето на публичните театрални институции.

Допълнителни сесии и творчески лаборатории бяха посветени на дигиталния театър, творческата смелост, достъпността, многообразието, международната мобилност и съвременните подходи към театралното управление.

Форматите Collaboration Speed Meetings (бързи срещи за сътрудничество) и Future Laboratories (лаборатории на бъдещето) дадоха възможност за обмен на опит, разработване на нови идеи и създаване на международни партньорства. Гостите имаха възможност да се запознаят и с българското театрално изкуство чрез спектакли от репертоара на Народния театър "Иван Вазов".

Осем нови театъра се присъединиха към Европейската театрална конвенция

Конференцията отбеляза важен момент в развитието на ETC. По време на Общото събрание в организацията бяха приети осем нови театъра, с което мрежата вече обединява повече от 90 театъра от над 30 европейски държави.

Новите членове са:

Младежки театър "Николай Бинев" – София, България

Драматичен театър "Гео Милев" – Стара Загора, България

Dejvice Theatre – Прага, Чехия

Aalborg Teater – Олборг, Дания

Театър на киноактьорите "Михеил Туманишвили" – Тбилиси, Грузия

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa – Милано, Италия

Teatro Nacional São João E.P.E. – Порто, Португалия

Borås City Theatre – Бурос, Швеция