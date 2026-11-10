"И аз искам да карам Ламборгини": Нова арогантност на здравното министерство към младите лекари (СНИМКИ)

"И аз искам да карам Ламборгини" - с тези думи зам.-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов се е обърнал към младите лекари по време на среща в ресорното ведомство в сряда по повод обсъжданията на бюджета за здраве за 2027 г. В срещата участие са взели представителите на инициативата "Бъдеще в България" Радослав Радев, д-р Калина Божилова и студентката по медицина и едно от лицата на протестите на младите лекари Василена Киара Димитрова, потвърди самата тя пред Actualno.com.

От страната на управляващите участие са взели министър Катя Ивкова, въпросния зам.-министър и Вероника Чанева (PR-съветник в администрацията и член на съвета на директорите на "Бул Био").

Думите на Вълов са в отговор на заключението на представителите на младите медици, че предложените от здравното министерство стипендии в размер на 350€ месечно за всички специализанти са правилна стъпка, но не представляват реална и устойчива промяна, още по-малко реформа, за която настояват младите лекари. Причината - тя не засяга всички потърпевши като лекарите специалисти и специалистите по здравни грижи.

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"Когато уточнихме, че за да подкрепим тези стипендии, искаме да поемат ангажимент, че ще се работи и по реформиране на системата на здравеопазването, защото имат властта. Отговорът ни зашемети - зам. министърът пожела с едно изречение да отговори и то беше: "И аз искам да карам Ламборгини", раказва Василена Киара Димитрова.

Здравният министър Катя Ивкова се похвали със стипендиите за младите лекари. Снимка: БГНЕС

Тя подчертава, че срещата е в отговор на тяхно искане за разясняване на механизма на изплащане на въпросните стипендии и идеите за реформи след тях. "Още като за начало д-р Вълов заяви, че трябва да сме по-бързи, защото неговото време е ценно. Това зададе един особен тон на срещата, негативен. Когато поставихме акцент върху манипулативното представяне на бюджета в петък, когато се представи едва ли не как специализанти ще взимат масово 1900€, последвалото обяснение гласеше "проблем в комуникацията". Тъй като явно комуникацията им е слаба, нека внесем ние яснота. Това ще засегне само специализантите по обща медицина. За останалите е предвидена стипендия в размер на 350€ - необлагаем доход, който не носи социалните привилегии като платен отпуск, болничен или майчинство със себе си. Поне стана ясно, че средствата ще се разпределят поименно чрез университетите. Мярката засяга и специализантите по дентална медицина, по фармация и по здравни грижи", раказва още едно от лицата на протестите на младите лекари.

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"Трудно е да приемем подобна реплика като сериозен отговор за бъдещето на хората, от които зависи здравната система и здравето на всички български граждани. Повдигнахме въпроса и за колективния трудов договор, защото министър Ивкова още в началото бе изявила голямо желание да посредничи за подписването му. Не можело, защото работодателите не искат да подпишат, а министерството не може да направи друго освен да напише пост във Фейсбук (като това беше ясен намек за моите постове)", споделя още Василена Киара.

Димитрова разказа и още една любопитна част от разговора между властта и младите лекари:

"Като за черешка на тортата, г-жа Чанева се опита да вмени вина в един от нашите представители, че тя познавала лекари с 40 години стаж, които взимат 1200€ заплата, и трябва да ни заведе да им кажем на тях лично, че 350€ са ни малко. В отговор нашият представител попита дали тя самата смята, че взима малко пари, което тя потвърди. Сега нека си спомним моето ЗДОИ, показващо заплатите в министерството. Нашият представител предложи той да я заведе при специализант с 500€ и тя да му каже, че е недоволна от ниското си възнаграждение в администрацията на министерството. Последва красоречиво мълчание.

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Изводът е, че МЗ не поема ангажимент да се работи за реформа, че иска да кара скъпи коли и парите са им малко, но за всичко това могат само да пишат постове във Фейсбук", пише още тя.