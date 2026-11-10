Нови данни за пострадалите в катастрофата на "Тракия" (ВИДЕО)

След като четирима тежко пострадали бяха откарани в МБАЛ Ямбол, се появиха нови данни за ранените при верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия". Още осем души ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият е в много тежко състояние и с черепно-мозъчна травма, съобщава БТА, позовавайки се на областния управител на Сливен Михаил Кашеров.

Линейки са тръгнали към мястото на инцидента, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение.

От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен увериха, че са в готовност да приемат пострадалите и ги очакват. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите.

Общият брой на пострадалите до момента

По официални данни до момента пострадалите в катастрофата са 12 наброй - четири в МБАЛ - Ямбол и 8, които ще бъдат откарани в Сливен.

"Има жертви на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия". Това потвърди областният управител на Ямбол Георги Чакълов.

По неофициална информация на Европейския център за транспортни политики на Диана Русинова ранени са около 50 души.

"Има все още затиснати хора, включително се съобщава и за деца", обяви по-рано Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. ОЩЕ: Има жертви във верижната катастрофа на "Тракия", включват се и военните