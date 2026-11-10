Тежък инцидент на АМ "Тракия": Мъгла предизвика верижна катастрофа с 50 коли (СНИМКИ)

Тежка верижна катастрофа е станала в на магистрала "Тракия". Ударили са се около 50 коли, след тях има и камиони. Инцидентът е станал на пътен възел "Зимница" в посока Бургас. Вероятната причина за инцидента е гъста мъгла, съобщи Нова телевизия. Към момента не се знае дали има пострадали и жертви- но bTV даде неофициална информация за голям брой ранени.

От полицията и Областното пътно управление съобщиха за БТА, че инцидентите са два. Единият е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Не е известен още точният брой на автомобилите, участвали в двата инцидента, но са десетки. Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост.

Към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и линейки от Ямбол и Сливен. Задействана е и системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Заради тежкия пътен инцидент полицията затваря магистрала "Тракия" в посока София. Обходният маршрут за шофьорите е по пътя Карнобат - Петолъчката.

Областният управител на Ямбол събира кризисния щаб и ще бъде активиран BG-Alert. Той добави, че линейките не могат да стигнат до мястото на инцидента и са задействали областното пътно управление, които маха мантинелите, за да стигнат спешните екипи до ранените. По думите му хеликоптер не може да кацне на мястото на инцидента, за да се помогне на пострадалите. „Ситуацията е сложна и много тежка“, каза той.

Пътният експерт Диана Русева заяви пред bTV, че имало над 50 ранени. Все още няма официална информация, но спасителните екипи не са стигнали до всички. "Има опасност от цистерна с пропан-бутан, обезопасява се магистралата", каза тя.

СНИМКИ: Facebook/Aneta Petrova