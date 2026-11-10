Черна хроника: Най-тежките верижни катастрофи у нас през годините

Днешният тежък инцидент на магистрала „Тракия“, при който около 50 автомобила се удариха край пътния възел Зимница при гъста мъгла и понижена видимост, за пореден път ни припомня колко опасен е този сезон и колко внимателни трябва да сме по пътищата. Но тази комбинацията - гъста мъгла, несъобразена скорост и неспазване на дистанция, неведнъж е водила до мащабни катастрофи с десетки превозни средства през годините по пътищата ни.

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Хронология на най-тежките верижни катастрофи

Във вторник (10 ноември 2026 г.) на магистрала „Тракия“ при пътен възел „Зимница“, стават две верижни катастрофи, като в тях участват общо около 50 автомобила. Тежкият инцидент блокира магистралата в посока Бургас при 294-ти км. Причината за инцидента вероятно е изключително гъстата мъгла в ранните сутрешни часове, като в сблъсъка участват коли, микробуси и камиони. ОЩЕ: Има жертви във верижната катастрофа на "Тракия", включват се и военните

На 16 април 2020 г. на Път I-1 край Струмяни става катастрофа с близо 30 коли. Отново причината е гъста мъгла в района на Кресненското дефиле. Инцидентът блокира за часове международния път за Гърция. При сблъсъка загива един човек, а поне 12 души бяха ранени.

На 5 юли 2017 г. отново на магистрала „Тракия“, но край Вакарел, става верижна катастрофа с участието на над 40 коли. Това е един от най-тежките инциденти в историята на магистралата, като причината е гъста мъгла вследствие на силен дим от горящо в близост сметище. В двете платна последователно се удариха над 40 автомобила и камиона, а десетки шофьори и пътници пострадаха. За щастие загинали нямаше.

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Няколко години преди това – на 28 март 2014 г., на магистрала „Тракия“ край Белозем отново става верижна катастрофа с над 30 коли. При инцидента загинаха двама души, а над 10 бяха ранени и настанени в болница.

През октомври 2011 г. на магистрала „Хемус“ край Яна става тежък пътен инцидент с над 20 автомобила. Катастрофата се разминава като по чудо без жертви, само с пострадали.