Катастрофите на АМ “Тракия“ са две, в отделни платна

Тежките катастрофи на АМ “Тракия“ всъщност са две, в двете отделни платна в противоположни посоки. И двата инцидента са верижни, в тях участват множество леки автомобили и товарни камиони. Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7.10 часа. Катастрофата е в посока Бургас, в района на 289-ия километър. Малко по-късно е постъпил сигнал и за втори инцидент – този път в платното за София. На място са изпратени екипи на Пътна полиция, а движението и в двете посоки се регулира от униформени служители. Задействана е системата BG-ALERT. Още: "Най-тежката верижна катастрофа": На "Тракия" има затиснати в колите хора с деца, екипите на нокти заради цистерна с пропан-бутан

В спасителните и медицинските действия участват екипи на Спешна помощ от Ямбол, Сливен и Бургас. Координира се и осигуряването на въздушна медицинска помощ. Към момента все още няма точна информация за броя на пострадалите. Като вероятна причина за тежките инциденти се посочва гъстата мъгла в района, която значително намалява видимостта. Всички шофьори да се движат с изключително повишено внимание, призовават от “Пътна полиция“. По разпореждане на министър Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на АМ „Тракия“ пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.Още: "Горяха коли": Очевидец на ужаса на "Тракия" обясни как се е спасил