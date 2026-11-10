Първа информация къде са откарани тежко ранени след верижната катастрофа на "Тракия" (ВИДЕО)

Появи се първа информация къде са откарани тежко ранените следверижната катастрофа на магистрала "Тракия". Инцидентът стана тази сутрин пътен възел "Зимница" в посока Бургас, като в него са участвали около 50 коли. Първоначално не се знае колко точно са ранените и неофициално се появяват много информации. Заради тежкия пътен инцидент полицията затваря магистрала "Тракия" в посока София. Обходният маршрут за шофьорите е по пътя Карнобат - Петолъчката.

Къде са тежко пострадалите?

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Панталеймон" в Ямбол са приети четирима от тежко пострадалите в катастрофата на "Тракия". Мобилизирани са и медицински екипи от Сливен и Бургас.

Към момента състоянието на пострадалите се уточнява и няма допълнителна информация колко тежко е то, пише БТА. ОЩЕ: Тежък инцидент на АМ "Тракия": Мъгла предизвика верижна катастрофа с 50 коли (СНИМКИ)

Линейките са мобилизирани

Всички екипи на спешна помощ на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Панталеймон" в Ямбол са насочени към мястото на двете верижни катастрофи, уверил е телеграфната агенция заместник-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев. ОЩЕ: Катастрофите на АМ “Тракия“ са две, в отделни платна

"Обичайно при такива тежки ПТП-а говорим за политравматични пациенти, мобилизирани са екипи от Сливен и Бургас, както и от Центъра за спешна въздушна помощ. С изключение на неврохирургия, тъй като нямаме такава структура, всички други патологии можем да приемем в нашето лечебно заведение", заяви Вълчев пред БНТ.

По-рано областният управител на Ямбол обяви, че линейките не могат да стигнат до мястото на инцидента и са задействали областното пътно управление, което маха мантинелите, за да стигнат спешните екипи до ранените.