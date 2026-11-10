От титуляр до ненужен? Национал изпадна в немилост в Левски, задава се раздяла

Бъдещето на Оливер Камдем в Левски изглежда все по-несигурно. Камерунският национал изненадващо остана извън групата за загубеното с 0:3 дерби срещу ЦСКА, като причината не е контузия, а треньорско решение на Хулио Веласкес. Според последните информации защитникът може дори да напусне "Герена" през зимния трансферен прозорец, след като постепенно загуби позициите си в състава.

Защо Веласкес остави Камдем извън групата?

Испанският специалист не е доволен от представянето на десния бек след възстановяването му от контузия. През октомври Камдем започна като титуляр срещу Черно море (2:0), Арда (1:1) и Спартак (Плевен) (2:0), но не успя да убеди треньорския щаб с изявите си.

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В началото на сезона ситуацията беше различна. Камерунецът беше първи избор за десния фланг на защитата и игра като титуляр в двата мача с Борац (Баня Лука) от квалификациите на Шампионската лига. В реванша обаче получи травма в коляното, която наложи операция. Докато се възстановяваше, Алдаир се утвърди на неговата позиция и впоследствие подписа нов договор с клуба.

Възможна раздяла още през януари

Междувременно африканското издание Africafoot съобщава, че Левски не е започнал преговори за подновяване на договора на Камдем, който изтича през юни 2027 година. Според информацията представителите на защитника вече проучват възможности за трансфер през януари, като се споменава интерес от клубове в Португалия и Турция. На този етап обаче няма конкретна оферта.

Камдем пристигна в Левски от Локомотив (Пловдив) в началото на 2025 година. Любопитното е, че въпреки ограниченото си игрово време на клубно ниво, 24-годишният защитник продължава да бъде част от националния отбор на Камерун. Той е повикан за квалификациите за Купата на африканските нации срещу Намибия на 12 и 16 ноември.

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