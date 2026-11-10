Левски получи глътка въздух след дербито! Веласкес си връща важен футболист

Българският шампион Левски продължава да има множество кадрови проблеми, но един от основните играчи на Хулио Веласкес е пред завръщане. Полузащитникът Асен Митков е почти възстановен и се очаква да бъде на разположение след паузата за националните отбори. Това ще даде допълнителна опция на испанския специалист след тежката загуба с 0:3 от ЦСКА във Вечното дерби.

Асен Митков се завръща след контузия в коляното

Според информация на "Тема Спорт" 21-годишният халф се възстановява успешно от травма в коляното, получена по време на предишното прекъсване на шампионата. Тогава Митков беше част от младежкия национален отбор на България, на който е капитан, и получи контузия при участието си в европейските квалификации.

Проблемът не се оказа толкова сериозен, колкото първоначално можеше да се предполага, и очакванията са футболистът скоро отново да бъде на разположение на Веласкес. От началото на сезона полузащитникът има 13 участия във всички турнири, без отбелязано попадение.

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Левски продължава да има проблеми с контузени

Далеч по-неприятна остава ситуацията с Радослав Кирилов. Опитното крило продължава възстановяването си от травма в менискуса и няма да се завърне в игра до края на календарната година. Бившият български национал все още няма официален мач през настоящата кампания.

Допълнителни притеснения за треньорския щаб създава състоянието на Мустафа Сангаре. Нападателят получи травма в глезена по време на дербито с ЦСКА, но успя да доиграе срещата. Заради контузии двубоя с "червените" пропуснаха и халфовете Акрам Бурас и Сержиньо.

Следващият мач на Левски е на 22 ноември срещу Локомотив (София) на стадион "Георги Аспарухов". Четири дни по-късно на "сините" предстои и гостуване на Олимпик (Марсилия) в Лига Европа.

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