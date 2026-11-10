България получава средства от ЕС. Направо да обявим цялата държава за чуждестранен агент и да приключим с драмата

По повод поредния напън на „Възраждане“ да прокара закон за чуждестранните агенти имам едно предложение за радикално опростяване на административната процедура. При положение че България е нетен получател на средства от Европейския съюз, не е ли по-разумно направо да обявим цялата държава за чуждестранен агент и да приключим с драмата?

Такова предложение направи Виктор Лилов - издател, общественик и член на Българския хелзинкски комитет.

"Министерства, общини, университети, земеделски производители, магистрали, пречиствателни станции – всички са компрометирани. Особено магистралите. Чуждото влияние буквално минава през тях. Народното събрание също получава пари от бюджета, който се възползва от европейското финансиране. Следователно депутатите са косвени чуждестранни агенти. Включително вносителите на закона", написа Ллиов.

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"За по-голяма прозрачност предлагам надписът „ЧУЖДЕСТРАНЕН АГЕНТ“ да бъде поставен на герба, а под „Съединението прави силата“ да добавим „Съфинансирано от Европейския съюз“. Разбира се, в самия закон европейското финансиране е предвидливо изключено. Защото чуждото влияние е опасно само когато не плаща за асфалт", добави още той.

Според него е лицемерно "да изключваш точно европейските субсидии от закона за чуждестранните агенти, при положение че именно около усвояването им са едни от най-апетитните възможности за корупция и източване на публични средства".

"Излиза, че проблемът не е в чуждите пари, а в това кой ги получава и дали си дели с правилните хора. Така ще спестим и бюрокрация, и лицемерие. Макар че от второто вероятно ще трябва да се откажем – то очевидно е национален ресурс, който не подлежи на европейско финансиране", коментира още Виктор Лилов.

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