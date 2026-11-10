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КАДРИ от ужасната верижна катастрофа на АМ "Тракия"

10 ноември 2026, 8:57 часа 1043 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Aneta Petrova
КАДРИ от ужасната верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Две тежки верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. По първоначална информация има пострадали. ОЩЕ: Тежък инцидент на АМ "Тракия": Мъгла предизвика верижна катастрофа с 50 коли (СНИМКИ)

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Източник: Nadezhda Doycheva/Facebook

Снимки: Facebook/Aneta Petrova

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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