Заради инцидентите на "Тракия": Министър Ефремова отмени посещението си в Ямбол

След тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отмени посещението си в Ямбол, съобщиха от пресцентъра на министерството. Визитата й беше планирана за днес. Министърът трябваше да се запознае с обновената инфраструктура на социални услуги за възрастни хора. Тя трябваше да види от напълно реновираните сгради, в които ще се предоставя резидентна грижа за хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. В програмата ѝ бе включено и посещение на обновената основна сграда на Дома за стари хора „Свети Архангел Михаил“ в града.

Министърът щеше да подкрепи инициативи за насърчаване на спорта и активността на децата и младите хора.

Още отменени събития и визити

По информация на БТА се отменя и планираното посещение на министърът на спорта Енчо Керязов в Ямбол.

Във връзка с тежките пътни инциденти, станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, Община Ямбол отменя планираното тържествено откриване на новата зона за катерене, съобщиха от местната администрация.

Решението е продиктувано от тежестта на случилото се и съпричастността към пострадалите и техните близки. В момент, когато усилията на спасителните и медицинските екипи са насочени към оказване на помощ, провеждането на празнични събития е неуместно.

Община Ямбол изразява своята подкрепа към всички пострадали и благодарност към екипите на спешна помощ, полицията, пожарната и всички, които участват в спасителните действия.

Информация за нова дата на откриването ще бъде обявена допълнително. ОЩЕ: Първа информация къде са откарани тежко ранени след верижната катастрофа на "Тракия" (ВИДЕО)

Катастрофата на АМ "Тракия"

Тази сутрин станаха две верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" при пътен възел "Зимница".

Към момента не е ясен точния брой на пострадалите и загиналите. Официално е потвърдено за четирима тежко ранени и един загинал.

Заради тежкия пътен инцидент полицията затваря магистрала "Тракия" в посока София. Обходният маршрут за шофьорите е по пътя Карнобат - Петолъчката.

В катастрофите обаче са участвали около 50 автомобила. ОЩЕ: Има жертви във верижната катастрофа на "Тракия", включват се и военните