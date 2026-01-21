Обрат по делото "Сияна": Вещото лице се оттегли, ще съди бащата

Обрат по делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса. В аргументите си той посочва, че ще съди бащата на Сияна за клевета. Преди началото на заседанието бащата Николай Попов заяви, че ще отправят искане да се възложи нова автотехническа експертиза, като ще настояват тя да бъде тройна и комплексна.

ОЩЕ: Бащата на Сияна пита във Facebook дали да се яви на изборите напролет

По думите на почернения баща срещу него ще бъдат заведени дела, които нарече "дела- бухалки". "Те обикновено са за големи суми, за да оказват натиск", заяви той и добави, че хората и истината са на негова страна. Не го е страх от подобни дела и ще продължава да говори.

За дядото на Сияна, Попов съобщи, че е в много тежко състояние и не може да участва в делото. Според бащата на загиналото момиче предстоящите през февруари заседания няма да се състоят. "Делото ще се отложи, ще стане като всички останали дела за такъв вид престъпления и ще се продължи една-две години", смята Попов.

ОЩЕ: Френско списание обяви бащата на Сияна за личност на годината в България

Преди началото на днешното заседание граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март 2025 г. загина Сияна.