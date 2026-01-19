Бащата на Сияна пита във Facebook дали да се яви на изборите напролет

Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа на пътя 12-годишна Сияна - обмисля дали да превърне гражданското си сдружение в политически проект. На 19 януари той се допита до последователите си във Facebook, като нипаси: "Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък". Попов обяснява, че над него е наложена "тотална цензура" и че единственото място, в което може да говори свободно, е профилът му в тази социална мрежа.

"Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации. Все по-често получавам призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет. Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора", пише бащата на Сияна.

Въпрос от Николай Попов: да участва ли на избори като нова гражданска формация?

"Въпросът е един: да останем гражданска платформа за натиск, или да направим следващата крачка? Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност. Напротив, ще продължа да дарявам при всяка възможност. Питам ви директно: Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация? Вие решавате", зададе въпроса Николай Попов.

В коментар под публикацията си Попов добавя: "Искам да ви съобщя, че съм призован да явява на съд УТРЕ по дело, заведено срещу мен от уволнен служител на АПИ заради трагедията със Сияна. Утре! Само вижте бързината!!! Тази мафия трябва да бъде унищожена!".

България отива на предсрочни парламентарни избори тази пролет след оставката на правителството на Росен Желязков на фона на масови протести, както и след неуспешното завъртане на "рулетката" с мандатите за съставяне на нов кабинет в това Народно събрание.

През ноември 2025 г., когато бащата на Сияна обяви, че прави гражданско сдружение, което няма нищо общо с политиката. Неговата цел ще бъде да "притиска политиците", допълни тогава Попов. "Единствената му мисия е да търси справедливост, да оказва натиск и да дава решения. Това е моята мисия, която съм приел след това, което ми се случи", обяви той пред БНТ и обясни, че гражданското движение е отворено за всякакви хора и че няма да се превърне в партия.

"Ще бъдем обединени от едно важно нещо - доброто. Само заедно можем да направим така желаната промяна", сподели тогава Николай Попов.

