14 ноември 2025, 06:17 часа 272 прочитания 0 коментара
Убийците на животни от Перник се изправят пред съда

Убийците на животни - 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, се изправят пред съда. Окръжна прокуратура – Перник е внесла в съда обвинителен акт срещу двамата. Те ще дават отговор пред закона за проявена свирепост към животни, причиняване на гибел по изключително непосилен метод и разпространяване на нецензурен материали. Към момента Габриела Сашова и Красимир Георгиев остават с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Как е действала мрежата?

Двамата насилници са били част от мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки.

Разследването откри, че незаконната скица е работила в интервала от март 2023 г. до декември 2024 г. Според обвиняването, Сашова и Георгиев са основали профилиран канал в приложението Telegram, посредством който са разпространявали видеоклипове с принуждение над животни. 

Двойката е изпълнявала и "поръчкови" записи по поръчка на клиенти, най-вече от чужбина. Заплащането за жестоките фрагменти се е правило посредством криптовалути, което е затруднило първичното следене на финансовите потоци.

В хода на следствието са осъществени голям брой експертизи, в това число компютърно-технически, ДНК и психолого-психиатрични разбори. При акцията по задържането им, която се организира на адреси в Перник, София и други обитаеми места, проверяващите органи иззеха компютърни конфигурации, мобилни телефони и парични средства.

Намерени са и материални доказателства, директно свързващи обвинените с закононарушенията, в това число облеклата, с които 26-годишната жена е била облечена по време на снимането на инкриминираните видеоклипове.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
