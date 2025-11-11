Помните ли серийните убийци на животни от Перник: Скоро ще има възмездие за тях

Вече втори ден обществото е разтърсено от случая с жестоко прегазането куче Мая в столичния квартал "Разсадника", но помните ли, че само преди месеци бяха задържани двама души - двойка - серийни убийци на животни в Перник? Нека си припомним: става въпрос за мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки.

Зад схемата стоят 26-годишна жена с инициали Г. С. и 35-годишен мъж с инициали К. Г. Двамата бяха задържани през март по време на акция на ГДНП и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура – Перник.

Все още са в ареста

Първоначално съдът им наложи мярка за неотклонение "задържане под стража", но през юни Окръжен съд – Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо мъжа. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.

В крайна сметка през август Софийски апелативен съд потвърди оставането в ареста и на двамата за постоянно. ОЩЕ: Оставиха в ареста Красимир Георгиев, обвинен за малтретиране и убийства на животни.

Скоро ще има възмездие

Няколко месеца след окончателното оставане на двойката в ареста Actualno.com се свърза с говорителя на Окръжната прокуратура в Перник прокурор Албена Стоилова, за да разбере на каква фаза се намира случаят.

От думите й стана ясно, че разследването е приключило, обвинителният акт се готви и скоро ще бъде внесен в съда. Досъдебното производство ще премине в съдебна фаза, когато от прокуратурата внесат акта в съда.

По-строгите наказания и общественото недоволство

От лятото са в сила законови промени, според които за жестокост към гръбначно животно, водеща до смърт или трайна вреда - наказанието е от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лв. В случай, че деянието е заснето или извършено в група, какъвто е случая с двойката от Перник - наказанието е по-високо - от 2 до 8 години затвор и глоба до 10 000 лв. При користен мотив или изпълнение на поръчка - затворът е от 3 до 10 години, а глобата до 20 000 лв. При особено тежките случаи лишаването от свобода е до 12 години, а глобата до 30 000 лв.

Припомняме, че по-строгите наказания дойдоха след обществено недоволство и протести в София и още няколко големи градове в защита на животните.

Така депутатите се задействаха и в края на юли промяната в Наказателния кодекс беше вече факт. ОЩЕ: "Искаме работеща полиция": Протестите срещу насилието над животни разбудиха депутатите (ВИДЕО)