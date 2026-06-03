Разкритие: Четирима нотариуси са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град във Варна

Четирима нотариуси във Варна са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град. Сделките са изповядани основно през миналата и тази година, съобщи БНТ. "Нотариусите са извършили тези сделки въз основа на представени пред тях официални доказателствени документи, каквото е и Удостоверението за търпимост. Едни от сделките са с обекти, които се намират в стари сгради, бивша собственост на т.нар. ДАБ - Варна", обясни пред националната телевизия Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара.

Старите сгради са били реконструирани и за тях има издадени удостоверения за търпимост на базата на съществуваща преди сграда. Други сгради са били новопостроени. Нотариусите не могат да проверят дали тези документи са автентични или фалшиви. От 2021 година законът предвижда да има единен електронен публичен регистър на строителните книжа.

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"На издадени разрешения за строеж, на удостоверения за въвеждане в експлоатация, на строителна документация, включително на такива удостоверения за търпимост, които са въпросните в това. Идеята на такъв регистър е да може да се установи дали документът е автентичен или не, който е представен пред нотариуса", заяви Ивайло Иванов, заместник-председател на Нотариалната камара. "Този единен публичен регистър по Устройство на територията, той е предвиден в ЗУТ, той още не е стартирал. Явно не е готов", допълни Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара.

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Едва на 28 май, след като вече са били изповядани десетки сделки, нотариусите във Варна са били уведомени, че се разследва съставянето на фалшиви удостоверения за търпимост с дати на издаване през 2023 г. Нотариусите, изповядали сделките с имотите край Варна, са установили, че част от земята е придобита чрез заменки между 1999 и 2009-та, а друга е възстановена по Законите за възстановяване на горите, земеделските земи и реституцията, а след това продадена на инвеститора. "Даже ние трябва да имаме формално основание да направим отказ, а при представените документи ние не можем да направим и отказ", обясни Камен Каменов, зам.-председател Нотариалната камара.

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Продавачът и купувачите са изповядали сделките на цени, които отговарят на закона, но дали са пазарни нотариусите не могат да проверяват. Промените в закона са приети през 2021 г., но въвеждането на регистъра става с допълнителна Наредба. През последните пет години държавната администрация не е успяла да подготви документа, за да бъде внесен за приемане в правителството.

МРРБ го е качило за обществено обсъждане, което ще приключи на 8 юни, така че най-вероятно може да бъде внесена в Министерския съвет през втората половина на месеца. Създаването на този регистър е много важно, защото освен проверка за автентичност на документите, тя ще е в помощ на хората, които вече няма да бъдат куриери, които носят хартиени документи на ръка.

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В Община Варна са влезли проверяващи от ДНСК и кадастъра, съобщи по-рано регионалният министър Шишков. По информация на БНТ те са иззели копия от удостоверенията за търпимост, които са в основата на казуса “Баба Алино”.