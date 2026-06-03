МВР знае къде е Олег Невзоров (ВИДЕО)

Министерството на вътрешните работи знае местонахождението на украинския гражданин Олег Невзоров - бизнесмена от корпорация КУБ, която стои зад скандала с незаконния град в "Баба Алино" (Варна). Това се разбра от коментар на вътрешния министър Иван Демерджиев пред медиите в Министерски съвет днес, 3 юни. Той обаче отказа на разкрие къде точно се намира Невзоров - заяви само, че информацията е предадена на Държавна агенция "Национална сигурност".

"Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо – това в случая касае ДАНС, няма да бъде изнесена цялата информация", заяви Демерджиев.

Въпросът на журналисти дойде вследствие на коментара на бившия вътрешен министър Бойко Рашков, сега депутат от "Продължаваме промяната", че Олег Невзоров се намира на територията на Турция.

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Според Рашков бизнесменът най-вероятно не иска да се връща в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация. "Щом е тук, ние не го предаваме, ползваме го доста охотно за участие в наказателни процеси срещу Благомир Коцев. Първо му забраняваме да вдлиза в страната, после отменяме тази заповед", добави Рашков по повод решенията на ДАНС.

Било ли е повлияно на Деньо Денев?

Припомняме, че бившия и.ф. председател на агенцията Деньо Денев е издал забрана за влизане на Невзоров в България, след което я е отменил само в рамките на дни. Това се разбра в периода, около който името на украинеца изтече в жълти медии с информация, че той е защитен свидетел по делото срещу варненския градоначалник Благомир Коцев.

Колаж: Actualno.com

"Имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както структурите в ДАНС, така и тези в МВР и във външно министерство", каза Демерджиев.

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"Далеч не се касае само за Невзоров по този случай – много са хората, към които имаме интерес и събираме доказателства. Идентифицирали сме много хора като част от тази група и ги проверяваме дали има извършени престъпления извън работата на държавните и общинските институции", добави той във връзка с "Баба Алино".

Подобна заповед като на Невзоров (забрана за влизане у нас) от ДАНС е наложена и на един грузински гражданин, припомни вътрешният министър. "Интересно е защо е отменена (тази на Невзоров - бел. ред.), спазен ли е редът. Подали сме необходимата информация до ДАНС, вярваме, че ще отговорят, когато са готови", добави Демерджиев.

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