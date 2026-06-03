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Пак на ГКПП “Капитан Андреево“: БАБХ иззе 115 кг пилешко месо

03 юни 2026, 12:44 часа 336 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Пак на ГКПП “Капитан Андреево“: БАБХ иззе 115 кг пилешко месо

Пилешко месо с общо тегло 115 кг иззеха инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

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В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с пилешко месо без документи. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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БАБХ Пилешко месо опасни храни изземване
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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