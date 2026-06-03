Разбра се откъде е тръгнал пожарът в Слънчев бряг

Пожарът в заведението в Слънчев бряг е тръгнал от кухненската част, каза за БТА директорът на Регионалната служба "Противопожарна безопасност и защита на населението" – Бургас комисар Николай Николаев.

Към момента няма данни за пострадали, въпреки че по време на инцидента вътре са се намирали клиенти и персонал, посочи той.

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Няма опасност за туристите и служителите в близкия хотел "Тиара Бийч". Те са евакуирани, уточни комисар Николаев.

Сигналът е подаден малко след 10:30 часа. На мястото първоначално са пристигнали два противопожарни екипа от Несебър, от Бургас е изпратен трети автомобил.

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