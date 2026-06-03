Спорт:

Щастлива новина: Намериха изгубеното 2-годишно дете в Павелбанско

03 юни 2026, 14:52 часа 1066 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Щастлива новина: Намериха изгубеното 2-годишно дете в Павелбанско

Намериха живо и здраво двегодишното дете, което изчезна от дома си снощи около 20:00 часа в село Александрово край Павел баня. Това научи Actualno.com от свои източници. Детето е намерено на няколко километра от селото, като за момента се изяснява как е стигнало толкова далече от дома си. Информацията бе потвърдена и от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Предстои на детето да бъде извършен медицински преглед.

Припомняме, че сигналът за изчезналото дете е подаден вчера около 21.00 часа от неговата майка, както съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. 

Веднага след получаването на сигнала, полицейски служители са предприели действия по издирване на 2-годишното момче. На място е бил директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Георги Георгиев.

Още: Издирват 2-годишно дете, изчезнало на 2 юни

Ползван е дрон на Гранична полиция – Елхово, както и техника на РДПБЗН-Стара Загора. На терен освен полицейските служители са били над 70 доброволци. Издирвателните действия продължават и към момента, в тях освен полицейски служители са включени и доброволци.

Щастлив край: Намериха изчезналото 5-годишно момченце

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Издирване полиция изчезнало дете намерено дете
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес