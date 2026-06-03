Щастлива новина: Намериха изгубеното 2-годишно дете в Павелбанско

Намериха живо и здраво двегодишното дете, което изчезна от дома си снощи около 20:00 часа в село Александрово край Павел баня. Това научи Actualno.com от свои източници. Детето е намерено на няколко километра от селото, като за момента се изяснява как е стигнало толкова далече от дома си. Информацията бе потвърдена и от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Предстои на детето да бъде извършен медицински преглед.

Припомняме, че сигналът за изчезналото дете е подаден вчера около 21.00 часа от неговата майка, както съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

Веднага след получаването на сигнала, полицейски служители са предприели действия по издирване на 2-годишното момче. На място е бил директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Георги Георгиев.

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Ползван е дрон на Гранична полиция – Елхово, както и техника на РДПБЗН-Стара Загора. На терен освен полицейските служители са били над 70 доброволци. Издирвателните действия продължават и към момента, в тях освен полицейски служители са включени и доброволци.

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