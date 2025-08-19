Ограбил две жени: Мъж влиза в затвора за четири години и половина

Мъж влиза за четири и половина години в затвора за грабеж над две жени в Русе. Това съобщиха от прокуратурата. 47-годишният В. П. е осъден за това, че на 26 юли тази година извършил два грабежа над две жени, като отнел дамските им чанти. Първото престъпление извършил близо до подлез на жп гарата. Със сила взел дамска чанта, в която имало мобилен телефон, документи, ключове и чип, карта памет, здравна книжка, дебитна карта и други вещи на обща стойност 265 лева.

Вторият грабеж извършил същия ден, но в парка край Пантеона на възрожденците. Там нападнал друга жена, като със сила взел дамската й чанта, в която имало мобилен телефон, дамско портмоне, слънчеви очила, ваучер за храна, документи и сумата от 60 лева.

По искане на Окръжната прокуратура в Русе обвиняемият е с мярка за неотклонение "задържане под стража" и след осъждането му е приведен в затвора.