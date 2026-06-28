Огромно количество фентанил откриха у шофьор на "Тракия"

При мащабна операция на служители от сектор „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Пловдив е иззето крупно количество от изключително опасния синтетичен наркотик фентанил, информираха от пресцентъра на ведомството.

Успешният удар срещу наркоразпространението е реализиран на 26 юни на автомагистрала „Тракия“.

В района на пътния възел за село Трилистник полицейските екипи са спрели за щателна проверка лек автомобил, движещ се в посока Черноморието. В хода на последвалите процесуално-следствени действия и претърсване на превозното средство, криминалистите са открили пакет, съдържащ прахообразно вещество.

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Изключително опасен и в голям обем

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Изготвената на ранен етап физико-химична експертна справка е потвърдила категорично, че иззетият субстрат е фентанил с общо тегло от 505,11 грама. В контекста на черния пазар това количество представлява изключително сериозен обем поради високата токсичност и силата на действие на този вид опиати.

На мястото на инцидента са задържани водачът на автомобила и неговият спътник, предаде бтв.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, касаещ незаконно държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Събраните по разследването материали са докладвани по надлежния ред на Окръжна прокуратура - Пловдив, под чието ръководство продължават процесуалните действия

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