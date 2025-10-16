Войната в Украйна:

Благомир Коцев пак не беше пуснат от ареста, бивш спецсъдия отказа да си направи отвод

Софийският апелативен съд за пореден път отказа да освободи варненския кмет Благомир Коцев от следствения арест. Решението на САС бе взето на заседание днес, 16 октомври. Определението бе взето с 2:1 гласа. За продължаване на задържането са председателят на състава Красимира Костова и докладчикът Нина Кузманова, а Андрей Ангелов подписа определението с особено мнение. Преди произнасянето на съда Красимира Костова отказа да се отведе от делото, а съдът отхвърли искането на защитата в процеса да не участва и прокурор Калин Близнаков.

Градоначалникът беше задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в общината на морската столица и в дома на Коцев през юли. Арестът и обвинението му в корупционни престъпления отключиха серия от масови граждански протести в София, Варна и дори в чужбина, на които демонстрантите настояват за върховенство на правото.

Делото срещу Коцев: всичко, което трябва да знаете

На 14 октомври адвокатът на Коцев Ина Лулчева написа във Facebook, че още двама анонимни свидетели са били разпитани по делото, а инспектор от КПК ѝ казал, че трябва да предяви разпитите в петък "в ареста", защото варненският кмет бил там. "И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", питаше Лулчева в публикацията си.

Мярката за неотклонение на Благомир Коцев в четвъртък беше разгледана от съдия Красимира Костова, която преди това е била част от вече закрития Специализиран наказателен съд. Тя е известна с участието си по делото „НАПлийкс“. Беше и сред магистратите, разглеждали мярката на Явор Златанов от сагата "Осемте джуджета" през 2019 г. Златанов тогава беше оставен в ареста.

Няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказваха да освободят Коцев от следствения арест. Двамата варненски общински съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов излязоха по-рано през октомври, като апелативният съд в столицата реши те да останат под домашен арест. Двамата са обвиняеми заедно с Коцев за следните предполагаеми престъпления:

  • участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица;
  • през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг". Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Според ПП-ДБ и обществени организации като "Правосъдие за всеки", "БОЕЦ" и др. арестът на Коцев е политически. Днес съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи, че Софийският апелативен съд е отказал да го разпита. Името му бе замесено в казуса от Пламенка Димитрова. По делото има участие на неназован от прокуратурата народен представител, заради когото процесът е в София - под надзора на Софийска градска прокуратура, а не във Варна.

От ПП-ДБ разгласиха, че председателят на КПК Антон Славчев е заплашил един от свидетелите срещу Коцев - бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който впоследствие оттегли показанията си, защото заяви, че са дадени под натиск от Антикорупционната комисия: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Разследващата медия BIRD и т.нар. медия ПИК разгласиха и името на анонимен свидетел, заради чиито показания Коцев не бе пуснат от ареста при последния опит за освобождаване. Става въпрос за украинския гражданин и бизнесмен Олег Невзоров, който първо е получил забрана от ДАНС да влиза в страната и съответно - да инвестира, но бързо тази забрана е била отменена, гласи информацията на BIRD. Невзоров отрича да е давал показания по делото: Курорт в горски парк на морето: Куп любопитни документи изплуваха с историята за тайния свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

Неуспешно поискан отвод

На заседанието на 16 октомври прокуратурата представи доказателства, постъпили днес, с които защитата не е била запозната, съобщиха от Инициатива "Правосъдие за всеки", следяща изкъсо всяко заседание по делото. Адвокат Ина Лулчева поиска отвод на председателя на съдебния състав - съдия Костова, и на прокурор Калин Близнаков заради това, че в предходно заседание е обвинил защитата в оказан натиск над свидетеля Диан Иванов. Прокуратурата оспори исканията за отвод с мотив, че на са налице основания. Според обвинението било "несериозно" защитата да се позовава на обществено мнение.

В крайна сметка съдия Костова отказа да си направи отвод - тя заяви, че не е предубедена заради миналото си като магистрат в закрития вече Специализиран наказателен съд. Съдът не уважи и искането за отвод на прокурор Близнаков - поведението му в предходно заседание не е надхвърлило допустимото за магистрат, гласеше решението.

Адвокат Лулчева представи искане на Асен Василев да бъде разпитан, отказ за образуване на досъдебно производство по сигнал от Василев срещу Пламенка Димитрова и отказ на КПК да разпита бившия финансов министър. Представи и постановление за привличане на Лъчезар Ставрев като сътрудник на “неизвестен депутат” по делото и сигнал срещу свидетеля на прокуратурата Траян Георгиев за набеждаване, по който прокуратурата не работи. Съдът намери за недопустимо искането за разпит на Асен Василев.

Адвокатът на Коцев - Николай Владимиров, обяви, че всички свидетели, дали показания срещу кмета, са "заинтересовани" - мотивирани са да свидетелстват, защото "имат зъб" на Коцев - уволнени от него служители на общината (Биляна Якова) или инвеститори с неосъществени проекти (Траян Георгиев). "Докога ще трае това производство, ако всеки месец се появява някакъв свидетел, който се сеща за нещо от миналата година? И освен това се страхува за живота си. Как Коцев го заплашва от ареста? Моля да измените мярката в домашен арест", поиска Владимиров.

Лулчева добави, че разследването се води "под диктата" на КПК. Според нея има "нееднакво третиране на страните в производството" и не е налице обосновано предположение, а делото се гледа от "некомпетентни съд и прокуратура". Софийска градска прокуратура "все още не е проверила дали по делото наистина има лице с имунитет. Вече 11 месеца по това дело депутат няма", добави още адвокатът на защитата. А Пламенка Димитрова никога не е твърдяла, че Коцев е искал подкуп от нея, посочи тя.

По думите на Лулчева - съдът не може да приеме обосновано предположение за “някакви поръчки”, които не са в повдигнатото обвинение, иначе навлиза в ролята на обвинител. "Наказателният съд не може да се самосизира и не може да обсъжда обвинения, непредявени от прокурора. Ангажирането на съда с обвинителната функция извън конкретно повдигнатите обвинения противоречи на презумпцията за невиновност", каза тя и посочи: "Ценното в показанията на Диан Иванов е, че КПК му е оказала недопустим натиск, за да ги изтръгне".

Прокурор Калин Близнаков заяви, че задържането може да продължи до 8 месеца, а делото е "с фактическа и правна сложност". "Предстои извършване на процесуално-следствени действия. Не е налице бездействие. Не е налице изменение на обстоятелствата от последното взимане на мярката", твърди той. "В показанията на Диан Иванов от 2 октомври няма конкретика кои от предишните си показания поддържа и кои оспорва, както и за кои показания точно му е оказан натиск".

Самият Благомир Коцев заяви, цитиран от "Правосъдие за всеки": "Срещу мен свидетелстват хора със засегнати интереси. Щом съм задържан, защото някакви хора говорят срещу мен, то предишният кмет, за когото се говорят страшно много неща, би трябвало да е заточен в Сибир. Моля да измените мярката ми в домашен арест, за да съм близо до семейството си и да участвам във възпитанието на сина си".

Димитър Радев
