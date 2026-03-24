Още две жертви на отравяне с газ

Сред като вчера в Монтана мъж загина, а жена е в тежко състояние след обгазяване, подобен случай, но с две жертви, същия ден има в Ардино. Около 19,30 часа в понеделник е бил подаден сигнал за миризма на газ в заключено жилище в Ардино. Полицейски служители в присъствието на роднина на обитателя разбили входната врата.

Мъртви в апартамента са били намерени 60-годишен и 63-годишен, съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР, цитирани от БНР.

В жилището е била включена газова печка, но не е имало пожар.

Още: Заради вероятно обгазяване: Мъж загина, а жена е в тежко състояние

Полицаи извели навън живеещите във входа, пожарникари изнесли газовата бутилка навън. Дежурна оперативна група от РУ-Ардино е извършила оглед на мястото на произшествието. Няма следи от насилствена смърт.

Телата са транспортирани за аутопсия до Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.

По случая е започнато разследване.

Още: Пожар в склад в Бургас: Една жена е обгазена (ВИДЕО)