Тежка катастрофа и огромно задръстване на “Цариградско шосе“

Тежка катастрофа блокира движението по бул. “Цариградско шосе” в София. Инцидентът е станал след четвърти километър в посока София.

Предната броня на колата е паднала, а шофьорът е на пътното платно, твърди БГНЕС.

На снимката се вижда човек в бяло, вероятно шофьорът, който е отворил предната врата на автомобила.

Задръстването е вече до Горубляне.

Все още не се съобщава има ли пострадали.

Във Фейсбук групата “Катастрофи в София“ също съобщават за произшествието. Предполага се, че в катастрофата са участвали три коли, пишат в групата, но все още няма официално потвърждение.

