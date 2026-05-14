Тежка катастрофа и огромно задръстване на “Цариградско шосе“

14 май 2026, 15:40 часа 974 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа блокира движението по бул. “Цариградско шосе” в София. Инцидентът е станал след четвърти километър в посока София.

Предната броня на колата е паднала, а шофьорът е на пътното платно, твърди БГНЕС. 

На снимката се вижда човек в бяло, вероятно шофьорът, който е отворил предната врата на автомобила. 

Задръстването е вече до Горубляне.

Все още не се съобщава има ли пострадали.

Във Фейсбук групата “Катастрофи в София“ също съобщават за произшествието. Предполага се, че в катастрофата са участвали три коли, пишат в групата, но все още няма официално потвърждение.

Катастрофа Задръстване бул. Цариградско шосе затруднено движение
Спасиана Кирилова Редактор
