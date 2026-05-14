Съдът реши за мярката на шофьора на автобуса от катастрофата на „Хемус“

Съдът остави за постоянно в ареста 59-годишния Коста Тодоров, шофьор на автобуса, участвал в катастрофата на автомагистрала „Хемус“. Това стана ясно след заседание в Софийския градски съд. В съдебната зала е било изнесено, че Тодоров има предходна осъдителна присъда от 2016 година, когато отново е работил като шофьор на автобус в същата фирма и е причинил пътнотранспортно произшествие, при което са пострадали трима души. Защитата му е посочила, че той вече е реабилитиран по тази присъда.

По време на заседанието е станало ясно още, че Тодоров има 40 административни нарушения зад волана, повечето от които са за превишена скорост, като последното е от началото на май.

Димитър Марковски, адвокат на обвиняемия, коментира действията на прокуратурата към този момент. „Прокуратурата към този момент се прави, че не вижда другия шофьор. А какво трябва да е взимал, за да отчете два наркотика полевият тест – амфетамин и метаамфетамин“, казва Димитър Марковски.

Олга Артинова от Софийската градска прокуратура посочва, че е излязъл протокол от кръвната проба. Чака се химически анализ. По думите ѝ е рано да се каже към този момент дали, ако пробата е положителна, това може да промени обвинението на шофьора на автобуса.

От защитата беше уточнено и, че голяма част от 40-те нарушения, вписани в справката на Тодоров, са свързани с автомобил, ползван от неговия син, но регистриран на негово име.

