Без етикети на български и без документи: БАБХ спря над половин тон храни

Над 500 кг храни от животински и неживотински произход са спрени от продажба в магазин в Хасково. Стоките са били без етикети на български език, информация за производител и произход, както и документи за проследимост.

Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При инспекцията са установени над 238 кг сирене, кашкавал и масло, които не отговарят на изискванията за предоставяне на информация към потребителите.

Открити са още 60,5 кг млечни продукти, над 16 кг месни изделия и 220 кг ориз, булгур, леща и други храни от неживотински произход без етикет на български език.

Всички количества са възбранени от продажба. За констатираните нарушения предстои съставяне на актове. Връчени са покани на търговците, които разполагат със срок да се явят за съставяне на административните документи.

БАБХ продължава засиления контрол върху търговията с храни, за да гарантира здравето и интересите на потребителите.

