Пак на пешеходна пътека: 19-годишен шофьор уби жена

Пореден пешеходец бе прегазен на пешеходна пътека в Бургас, съобщават от ОДМВР в града. 19-годишен шофьор блъсна и уби жена. Още: Блъснат на пешеходна пътека: 80-годишен мъж е с опасност за живота В резултат на получените наранявания при тежкия пътен инцидент, възникнал на кръстовището на бургаските улици „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ около 22.42 ч. на 18.07.т.г., блъснатата от л.а. „Мерцедес“, с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен мъж от с. Гълъбец, общ. Поморие 47 годишна жена от Сливен, пресичаща по пешеходна пътека, починала на 20.07.т.г. в отделение „Реанимация“ към УМБАЛ – Бургас, където беше настанена след катастрофата с диагноза «политравматизъм», с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Още: Камион за смет уби възрастна жена

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