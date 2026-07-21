Шампионите от Испания се подиграха жестоко с Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

По време на церемонията в чест на триумфа на Испания на Световното първенство в Северна Америка в понеделник, когато хиляди фенове се събраха в Мадрид, настъпи един спорен момент. След като победи Аржентина на финала, отборът на Луис де ла Фуенте беше посрещнат в столицата от около два милиона привърженици. 26-членният състав, както и треньорският щаб, се срещнаха с членове на испанското кралско семейство и с министър-председателя Педро Санчес, преди да дефилират по улиците на Мадрид в автобус с отворен покрив.

Сравниха играч на "Ла Роха" с Кристиано Роналдо

В крайна сметка те пристигнаха на площад "Ла Сибелес" - една от най-известните забележителности на Мадрид, където 120 000 фенове се бяха събрали, за да гледат представянето на играчите на сцената. Преди да излязат на сцената, всеки футболист беше представен по различен начин от водещия Раул Рамос, който предизвика полемика, след като направи остра шега за Кристиано Роналдо по време на церемонията. Докато представяше Йереми Пино от Кристъл Палас, водещият каза: "В Ломо дел Ченчи наричаха Пино - Кристиано Роналдо". Единствената разлика? Пино има титла от Световното първенство."

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"LE LLAMABAN CRISTIANO RONALDO PERO ÉL SI QUE TIENE UN MUNDIAL."



VAYA DOMADA pic.twitter.com/VvIyJJOJfZ — Jeff (@JeffFcb14) July 20, 2026

Роналдо и Португалия отпаднаха в 1/8-финалите от бъдещия шампион Испания, след като Микел Мерино отбеляза единствения гол в мача в първата минута на добавеното време. В изявление след мача разстроеният Роналдо потвърди, че това ще бъде последното му участие на Мондиал. В Северна Америка 41-годишният футболист счупи рекорди. Той е отбелязал 146 гола в 232 мача за Португалия, откакто дебютира при победата с 1:0 над Казахстан през 2003 г. След като реализира във вратата на Хърватия, той стана най-възрастният играч, отбелязал попадение в елиминационната фаза на световно първенство, като отне рекорда от бившия си съотборник Пепе, който бе вкарал гол на 39 години и девет месеца.

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